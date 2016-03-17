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تقرير – إيجواين في طريقه لمانشستر يونايتد بعد اتفاقه مع مورينيو

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تقرير – إيجواين في طريقه لمانشستر يونايتد بعد اتفاقه مع مورينيو تقرير – إيجواين في طريقه لمانشستر يونايتد بعد اتفاقه مع مورينيو

اتفق جونزالو إيجواين مهاجم نابولي مع جوزيه مورينيو المدير الفني المحتمل لمانشستر يونايتد على الانتقال للفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وأشارت العديد من الأنباء إلى أن مورينيو سيكون هو المدرب الجديد ليونايتد خلفا للويس فان جال بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية في تقرير لها بأن مورينيو عقد اجتماعا مع شقيق إيجواين اتفقا من خلاله على انتقال المهاجم الأرجنتيني لمسرح الأحلام.

وأوضح التقرير بأن إيجواين سينضم ليونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 8 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وينتهي تعاقد إيجواين مع نابولي في عام 2018 لذا فإن إيجواين قد يود الرحيل عن الفريق الإيطالي بعد اتفاقه مع المدرب البرتغالي.

ويتصدر إيجواين جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفا بفارق 13 هدفا عن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس أقرب ملاحقيه.

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