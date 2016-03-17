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كارثة أوروبية يا إيطاليا؟ رقم سيء يحدث لأول مرة من 15 عاما

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كارثة أوروبية يا إيطاليا؟ رقم سيء يحدث لأول مرة من 15 عاما كارثة أوروبية يا إيطاليا؟ رقم سيء يحدث لأول مرة من 15 عاما

"الدوري الإيطالي يتنافس على خطف مقعد الإنجليزي في البطولات الأوروبية" كان هذا هو العنوان الأبرز خلال الفترة الماضية حول منافسة إيطاليا لإنجلترا على المقاعد الأوروبية في البطولات القارية.

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان خلال الموسم الجاري من البطولات الأوروبية وودعت كل الفرق الإيطالية من دور الـ16.

وأصبح الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بلا أي فريق إيطالي منذ عام 2001.

ففي مسابقة دوري الأبطال ودع كل من روما ويوفنتوس البطولة من دور الـ16 على يد كل من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وفي الدوري الأوروبي خرج لاتسيو على يد سبارتا براج من دور الـ16، أما نابولي فقد ودع من دور الـ32 على يد فياريال.

وتحتل إيطاليا حاليا المركز الرابع برصيد 70 نقطة في ترتيب الدوريات بالمسابقات الأوروبية بفارق أربع نقاط عن الإنجليزي.

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