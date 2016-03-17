"فوقية" الفائزة بلقب الأم المثالية تبنت رضيعا رغم ظروفها الصعبة

فازت "فوفية محمد عبدالسلام أحمد"، 65 عاما، من مدينة القمح بالشرقية، بلقب الأم المثالية عن فئة الأم البديلة، لعام 2016، وتم تكريمها اليوم الخميس ضمن المكرمين بوزارة التضامن، ذلك لتبنيها طفلا رضيعا، بالرغم من ظروفها المادية الصعبة .

وصرحت بذلك سناء الشيخ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، مضيفا لـ"اليوم السابع" أن نجلها بالتبنى ويدعى "أسامة" هو الذى تقدم بأوراق بغرض تكريمها، تقدير وعرفانا بالجميل لرعايته وحسن تربيته.

وأوضحت "مديرة التضامن" أن قصة الحاجة "فوقية"، تتلخص فى أنها تزوجت فى مرحلة عمرية متاخرة كانت قربت 40 عاما وقتها، من زوج بسيط يعمل عاملا وأنجبت منه ثلاثة أبناء كانت الظروف المادية الخاصة به صعبة فضلا عن مرضةه، وفى أحد الأيام عثرت على طفل رضيع بالقرب من المنزل الذي تسكن فيه فى ذات الأيام، فاصرت على تربيته مع أطفالها ، رفضت تسليمة لدار الرعاية، وأطقلت علية اسم "أسامة"، ذلك بعد إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك ، واعتبرته عطية الله لها وأحسنت تربيتة وأصرت على تعليمه حتى تخرج من كلية الخدمة الاجتماعية .

وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم الأمهات المثاليات