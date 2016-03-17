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موريتانيا تعتبر حزب الله البنانى تنظيمًا إرهابيًا

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موريتانيا تعتبر حزب الله البنانى تنظيمًا إرهابيًا موريتانيا تعتبر حزب الله البنانى تنظيمًا إرهابيًا

>قال الوزير الناطق الرسمى باسم الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن بلاده تعتبر أن حزب الله اللبنانى منظمة إرهابية تماشيًا مع القرار الصادر عن جامعة الدول العربية.

وأكد المسؤول الموريتانى ، خلال مؤتمر صحفى بنواكشوط مساء اليوم الخميس ، أن موريتانيا عضو فى الجامعة العربية وتلتزم بجميع القرارات الصادرة عنها ، بما فيها اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت تصنيف حزب الله اللبنانى منظمة إرهابية ، وذلك فى ختام اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذى عقدت مساء يوم الجمعة الماضي.

وجاءت تصريحات الناطق باسم الحكومة الموريتانية فى معرض رده على سؤال عن أسباب منع الحكومة لنشاط تضامنى مع حزب الله كان ينوى حزب التجديد الديمقراطى تنظيمه قبل أيام.
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مصر 365

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