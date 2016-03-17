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بالصور.. أطفال سوريا يعبرون عن مأساة الحرب فى رسوم فنية

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بالصور.. أطفال سوريا يعبرون عن مأساة الحرب فى رسوم فنية بالصور.. أطفال سوريا يعبرون عن مأساة الحرب فى رسوم فنية
الحرب مأساة لا تنتهى، وأكثر من يشعر بتلك المأساة ويتأثر بها هم الأطفال، الذين تظل مشاهد العنف والدمار والقتل والدماء عالقة فى أذهانهم، ربما طوال حياتهم، ولا يستطيع شىء أن يمحوها من ذاكرتهم، ودائما ما يعبر الأطفال عما يجول بخاطرهم برسوم بريئة.. لكن مع أطفال سوريا، لم تعد البراءة سمة لما تعبر عنه ألوانهم، بل مشاهد الطائرات الحربية التى تحلق فى السماء والدبابات التى تسير فى الشوارع والقتلى الغارقون فى الدماء .

منظمة "انقذوا الطفولة" أصدرت مؤخرا تحقيقا عن مأساة أطفال سوريا، ورصدت قصصا لأم يموت رضيعها بين يديها، لم يسمح لها عبور نقطة تفتيش أمنية، وأخرى لطفل صغير تعرضت مدرسته للقصف وشاهد أصدقاءه قتلى، بينما هناك أطفال جوعى ينتظرون فى طوابير لساعات للحصول على الخبز.

ونشرت المنظمة عددا من الرسوم التى رسمها أطفال سوريون تعكس معاناتهم.. ففى إحدى هذه الرسوم، صور لشخصين يحمل كل منهما بندقية، ويوجهان أسلحتهما لطفل وطفلة وقتلهما.

وفى صورة أخرى، رسم طفل سورى دبابة أمامها طفل صغير، وتوجه نيرانها له، وفى رسم آخر كتب عليه "هذه سوريا".. وظهر فيها طفل ملقى على الأرض غارق فى الدماء وتتساقط عليه القنابل من السماء".

وحللت باحثة إيطالية هذه الرسومات، وقالت إنه على الرغم من أن الكثير منها يصور الخوف والإرهاب، لكن يظل هناك عنصر المستقبل وامتنان للمساعدة التى يتلقونها".

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(1)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(2)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(3)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(4)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(5)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(6)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(7)

-أطفال-سوريا-يعبرون-عن-مأساة-الحرب-فى-رسوم-فنية-(8)

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