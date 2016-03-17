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بالفيديو - هوايته المفضلة مستمرة بالدوري الأوروبي.. كوكا يسجل ضد فينيرباهتشه

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بالفيديو - هوايته المفضلة مستمرة بالدوري الأوروبي.. كوكا يسجل ضد فينيرباهتشه بالفيديو - هوايته المفضلة مستمرة بالدوري الأوروبي.. كوكا يسجل ضد فينيرباهتشه

واصل أحمد حسن "كوكا" هوايته المفضلة بالتسجيل على ملعب فريقه سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي.

كوكا يهز مرمى فينيرباهتشه بهدف أول رائع لبراجا.

فينيرباهتشه يحل ضيفا على براجا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد لقاء ذهاب انتهى بفوز الفريق التركي 1-0.

وفي الدقيقة 11 ومن لمسة واحدة سجل كوكا في مرمى فينيرباهتشه.

المهاجم المهاجم سجل مرتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم قبل لقاء فينيرباهتشه.

هدف أمام جرونينجن الهولندي على ملعب براجا. وهدف ضد مارسيليا أيضا على ملعب براجا. ويواصل كوكا هوايته المفضلة بالتسجيل في البطولة بالمباريات التي تقام على ملعب فريقه.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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