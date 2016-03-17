وزير الثقافة يلتقي ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

التقى حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم الخميس، عددا من ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على رأسهم موريس كواكو باندامان وزير الثقافة والفرانكوفونية بساحل العاج، وسعيد هارون وزير الثقافة السوداني، ورئيس مهرجان الرباط عبد الحق منطرش وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ناقش اللقاء سبل دعم التعاون الثقافي بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، كما تطرق إلى أهمية السينما في التواصل الثقافي بين الشعوب دون التقيد بحاجز اللغة.

وأكد النمنم أهمية تجديد بروتوكول التعاون الثقافي مع دولة السودان الشقيقة ووضع بروتوكولات تعاون ثقافي مع مختلف الدول الإفريقية.. مشيرا إلى أهمية أن يتضمن التعاون الثقافي مختلف مجالات الفنون والآداب والترجمة، وتبادل الإصدارات والمعارض الفنية، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الكتب، لتعريف الشعوب بثقافات الدول الإفريقية.

ووجّه وزراء السودان وكوت ديفوار الشكر لمسئولي مهرجان الأقصر الأفريقي، لدوره الهام في توطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة، وأشاد وزير ثقافة كوت ديفوار بدور مصر وتاريخها وعمق العلاقات بين البلدين.

ورحّب النمنم بالوزراء، مؤكدا دعمه لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قائلًا: “بالرغم من أن مصر تطل على البحر المتوسط إلا إنها لا تنفصل عن أفريقيا، فجذورنا أفريقية، ولذلك لابد أن نفهم تاريخنا لكي تتواصل حضاراتنا بين كل شعوب الدول الأفريقية”، مشيرًا إلى أن علاقات مصر مع السودان قوية جدًا وعلاقاتها مع ساحل العاج قديمة جدًا تكاد أن تكون منذ قديم الأزل.

> وقال موريس كواكو باندامان وزير ساحل العاج: “مصر هي أفريقيا وهي الحضارة القديمة منذ الفراعنة، والغرب وأوروبا حاولوا أن ينتزعوا منا أحقيتنا في هذه الحضارة، لكن الحضارة المصرية هي حضارة أفريقيا فكلنا مصريون، نحن جئنا للترويج لأفريقيا وبناء جسور الوحدة والأخوة من خلال الثقافة”.

وأضاف أن اليونسكو لديه مشروع للحفاظ والدفاع عن تاريخ أفريقيا العام يتولاه “ريلي ماه”، معربًا عن أمنيته في أن ينضموا لهذا المشروع عن طريق السينما والمسرح والموسيقى والكتب والروايات.

واتفق الحضور على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الإفريقي، مؤكدين أن هناك مخاطر تواجه الإرث الثقافي، سواء المادي أو غير المادي، مما يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على التراث والثقافة ودعم التعاون وتبادل الخبرات.

حضر اللقاء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب.

وتحل ساحل العاج ضيف شرف دورة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية هذا العام التي افتتحت فعالياتها مساء اليوم ويستمر حتى 23 مارس الجاري، بمناسبة مرور 50 عاما على إنتاج أول فيلم سينمائي في “ساحل العاج”.

ويهدي المهرجان، دورته هذا العام إلى روح كل من الفنان الكبير عمر الشريف من مصر، والناقد مصطفى المسناوي من المغرب، والمخرج هنرس لوبارك من ساحل العاج.