أعراض مرض قصور وفشل القلب.. تعرف عليها

هناك أكثر من 8 لكل 1000 شخص فى مصر يعانون من عيوب خلقية فى القلب و30% من الشعب المصرى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض مرض تلف صمام القلب

>ووفقًا للموقع الأمريكى “webMD”، أوضح الباحثون أن أعراض مرض تلف صمام القلب تشمل:

>• ضيق فى التنفس أو صعوبة فى التقاط الأنفاس وتلاحظ هذه الأمور أكثر عند القيام بالأنشطة اليومية العادية أو عند الاستلقاء على السرير.

>• ضعف أو دوخة

>• عدم الإحساس بالراحة فى منطقة الصدر، حيث يشعر المريض بالضغط أو ثقل فى الصدر مع النشاط أو عند الخروج فى الهواء البارد.

>• الخفقان ويعنى ضربات القلب السريعة، وعدم انتظام ضربات القلب.

>• تورم الكاحلين أو القدمين.

>• الشعور بالانتفاخ.

اعراض مرض فشل القلب

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>وأشار الباحثون إلى أن أعراض الإصابة بفشل القلب، تشمل:>• ضيق فى التنفس أثناء ممارسة النشاط>• السعال الذى ينتج البلغم الأبيض.>• زيادة سريعة فى الوزن (قد تصل الزيادة إلى اثنين أو ثلاثة كيلو فى اليوم الواحد).>• تورم فى الكاحلين والساقين، والبطن>• دوخة>• التعب والضعف>• دقات القلب السريعة أو غير المنتظمة>• الغثيان، والخفقان، وألم فى الصدر.

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