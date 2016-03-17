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أعراض مرض قصور وفشل القلب.. تعرف عليها

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أعراض مرض قصور وفشل القلب.. تعرف عليها أعراض مرض قصور وفشل القلب.. تعرف عليها
هناك أكثر من 8 لكل 1000 شخص فى يعانون من عيوب خلقية فى القلب و30% من الشعب المصرى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض مرض تلف صمام القلب
>ووفقًا للموقع الأمريكى “webMD”، أوضح الباحثون أن أعراض مرض تلف صمام القلب تشمل:
>• ضيق فى التنفس أو صعوبة فى التقاط الأنفاس وتلاحظ هذه الأمور أكثر عند القيام بالأنشطة اليومية العادية أو عند الاستلقاء على السرير.
>• ضعف أو دوخة
>• عدم الإحساس بالراحة فى منطقة الصدر، حيث يشعر المريض بالضغط أو ثقل فى الصدر مع النشاط أو عند الخروج فى الهواء البارد.
>• الخفقان ويعنى ضربات القلب السريعة، وعدم انتظام ضربات القلب.
>• تورم الكاحلين أو القدمين.
>• الشعور بالانتفاخ.

اعراض مرض فشل القلب


>وأشار الباحثون إلى أن أعراض الإصابة بفشل القلب، تشمل:
>• ضيق فى التنفس أثناء ممارسة النشاط
>• السعال الذى ينتج البلغم الأبيض.
>• زيادة سريعة فى الوزن (قد تصل الزيادة إلى اثنين أو ثلاثة كيلو فى اليوم الواحد).
>• تورم فى الكاحلين والساقين، والبطن
>• دوخة
>• التعب والضعف
>• دقات القلب السريعة أو غير المنتظمة
>• الغثيان، والخفقان، وألم فى الصدر.

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