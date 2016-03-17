غلق باب الترشح على رئاسة "المصرى الديمقراطى" وترشح قائمتين فقط

أغلق حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الخميس، باب الترشح على منصبى الرئيس ونائبه الأول، وأربعة مناصب داخلية بالأمانة العامة للحزب، هى الأمين العام، أمين العلاقات الخارجية، وأمين المهنيين وقطاع الأعمال، وأمين العمال والفلاحين.

ومن المقرر أن يختار أعضاء المؤتمر العام لـ"المصرى الديمقراطى"، الرئيس الجديد، يوم 1 إبريل المقبل، خلفا للدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الحالى والذى تنتهى ولايته نهاية مارس الجارى، وقد رفض "أبو الغار" الترشح لفترة جديدة.

ويتنافس على رئاسة الحزب قائمتان، الأولى تضم الدكتور محمد نور فرحات لمنصب رئيس الحزب، والدكتور زياد بهاء الدين نائبا أول، والقائمة الثانية تضم الدكتور فريد زهران، رئيسا والمهندس باسم كامل نائبا.

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