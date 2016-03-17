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إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق بشقة سكنية فى الغردقة

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إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق بشقة سكنية فى الغردقة إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق بشقة سكنية فى الغردقة
أصيب مساء اليوم 3 أشخاص باختناق جراء نشوب حريق بشقة سكنية فى مدينة الغردقة، تم نقل المصابين للمستشفى وسيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة الكوثر بالغردقة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، وحرر محضر وجارى معرفة سبب الحريق.


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