ضبط شخصين بحوزتهما 12 ألف قرص مخدر وبندقية إسرائيلية فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث مركز شرطة قنا بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث من ضبط اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وبندقية آلية وكمية من الذخيرة بطريق قفط القصير الصحراوى.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط كل من "منصور.ا.ح" و"جمال.ب.ك" مقيمين مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات على الطريق الصحراوى قفط القصير، بعد العثور بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع "12 ألفا و300 قرص مخدر و550 جرام أفيون، وبندقية إسرائيلية و220 طلقة نارية من ذات العيار، و29 طلقة نارية، وبندقية آلية و4 خزن آلى و4 خزن خرطوش، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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