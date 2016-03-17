مصدر بالمطار: مهربا الحشيش الكويتيين عرضا على مأمورى الضبط رشوة مليونى جنيه

كشفت التحقيقات والمحاضر الرسمية فيما يخص القبض على كويتيين لمحاولتهما تهريب 35 كيلو حشيش بمطار القاهرة، عن قيامهما بعرض رشوة مالية كبيرة تُقدّر بمليونى جنيه على مأمورى الضبط "ياسر محمد"، و"محمود حسب".

وقال مصدر مطلع إنه فور اكتشاف مأمورى الضبط محاولة التهريب قام الراكبان الكويتيان بعرض عليهما المبلغ المالى لعدم تحرير محضر بحقهما والسماح لهما بالخروج من الدائرة الجمركية.

وأوضح المصدر أن الراكبان المُهربان عرضا أيضا على مأمورى الضبط العمل معهما فى دولة الكويت مقابل مبلغ مالى كبير فى الشهر، والذى يساوى ما يتحصلان عليه من الدولة فى عام كامل.

وأشار إلى أن المهربان كانا يتمتعان بثبات انفعالى شديد، وأكدا لمأمورى الضبط عندما عرضا عليهما الرشوة، أنهما فى كل الأحوال سيحاكمان فى الكويت طبقا لاتفاقية التعاون بين البلدين وأنه سيصدر بحقهما عفو فور وصولهما إلى بلدهما.

وكان رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى قد أحبطا أكبر محاولة لتهريب كمية كبيرة من الحشيش والتى بلغت نحو 35 كيلو جرام بصحبة راكبين كويتيين قادمين من كازابلانكا على متن الطائرة المغربية.

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