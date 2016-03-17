مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى البحيرة

لقى منذ قليل شاب مصرعه بمركز رشيد فى البحيرة، بطلق نارى إثر قيام شخصين بإطلاق النيران عليه لخلافات مالية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً من اللواء محمد خريصة مديرالمباحث، يفيد بمصرع " ر.ع.م " إثر قيام شخصين بإطلاق النيران عليه لخلافات مالية بينهما.
وتوصلت تحريات المباحث الأولية إلى المتهمين بارتكاب الجريمة وهما كل من " ع.أ " 32 سنة ، " م.ع .ع " 33 سنة ، وجارى ضبطهما، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 إدارى مركز رشيد.ضبط عاطلين قتلا زميلهما لخلافات مالية بينهم