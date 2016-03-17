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مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى البحيرة

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مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى البحيرة مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى البحيرة
لقى منذ قليل شاب مصرعه بمركز رشيد فى البحيرة، بطلق نارى إثر قيام شخصين بإطلاق النيران عليه لخلافات مالية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً من اللواء محمد خريصة مديرالمباحث، يفيد بمصرع " ر.ع.م " إثر قيام شخصين بإطلاق النيران عليه لخلافات مالية بينهما.

وتوصلت تحريات المباحث الأولية إلى المتهمين بارتكاب الجريمة وهما كل من " ع.أ " 32 سنة ، " م.ع .ع " 33 سنة ، وجارى ضبطهما، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 إدارى مركز رشيد.

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