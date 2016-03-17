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السيطرة على حريق شقة سكنية بدار السلام بدون إصابات

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السيطرة على حريق شقة سكنية بدار السلام بدون إصابات السيطرة على حريق شقة سكنية بدار السلام بدون إصابات
اندلع حريق مساء اليوم الخميس، فى شقة سكنية بالطابق الثالث لعقار سكنى بشارع المحجر بنطاق دائرة قسم دار السلام، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ومن خلال خطة محكمة تمت محاصرة النيران من كافة الأتجاهات وتم اقتحام الشقة وإخماد الحريق بدون أى إصابات.

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