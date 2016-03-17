ضبط 1455 عبوة زيوت سيارات مغشوشة داخل محطة وقود بالمعادى

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محطة وقود لقيامه ببيع زيوت سيارات مجهولة المصدر بمنطقة المعادى وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب محطة وقود للسيارات بنطاق دائرة قسم بالمعادى بحيازه وتجميع كميات كبيرة من زيوت السيارات مجهولة المصدر، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعيتها.

وقامت اليوم الخميس مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط صاحب المحطة وبحوزته 1455 عبوة زيوت سيارات مجهولة المصدر وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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