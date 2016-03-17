المعارضة السورية: نتطلع للتحرك بسرعة نحو المرحلة الانتقالية

قالت المعارضة السورية يوم الخميس إنها حريصة على التحرك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدتها ستة أشهر للانتقال السياسي في سوريا التي تشهد حربا دخلت عامها السادس.

وبحسب رويترز قالت بسمة قضماني متحدثة بعد اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إنها قدمت مذكرة تفصيلية لدي ميستورا بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة انتقالية.

وأضافت للصحفيين في جنيف إن المعارضة حريصة على سرعة التحرك وتجنب عملية تفاوض غير مثمرة مشيرة إلى أن دي ميستورا أكد على أن الإطار الزمني للخطة هو ستة أشهر وأضافت أن المعارضة تأمل أن يكون أقل لكنه ليس أكثر من ذلك.

وقال القيادي بالمعارضة جورج صبرا إن إعلان أكراد سوريا بشأن نظام اتحادي غير شرعي وغير مقبول.