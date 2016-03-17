أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رجل أعمال يحول قمامة إندونيسيا إلى وقود

Google+ Print
رجل أعمال يحول قمامة إندونيسيا إلى وقود رجل أعمال يحول قمامة إندونيسيا إلى وقود

مكب قمامة – أرشيفية

 

أطلق رجل أعمال ، مهتم بالحفاظ على البيئة، مبادرة لتحويل الأكياس البلاستيكية إلى وقود.

بدأت المبادرة منذ عام  لتحويل النفايات إلى طاقة، في مدينة تانجيرانج التي تبعد 25 كيلومترًا إلى الغرب من جاكرتا،  وقال “حميدي” رجل الأعمال  ‘‘في بادئ الأمر كنت فقط أريد أن أبدأ مشروعًا’’، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأضاف “حميدي”، ‘‘مع الوقت علمت الكثير عن أثر مشكلة النفايات المتصاعدة على البيئة ورأيت أن هذه مشكلة تحتاج إلى حل’’.

وأكد أنه فرد من مجموعة صغيرة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تدخلت لعلاج المشكلة ودعت السلطات المحلية إلى تمويل مثل هذه المشروعات الصغيرة.

ويعيد حميدي تدوير 25 كيلوجرام، من النفايات كل يوم ويحرق الأكياس البلاستيكية، ثم يقوم بتقطير الدخان المتصاعد وتحويله إلى وقود سائل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا