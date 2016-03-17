رجل أعمال يحول قمامة إندونيسيا إلى وقود

أطلق رجل أعمال ، مهتم بالحفاظ على البيئة، مبادرة لتحويل الأكياس البلاستيكية إلى وقود.

بدأت المبادرة منذ عام لتحويل النفايات إلى طاقة، في مدينة تانجيرانج التي تبعد 25 كيلومترًا إلى الغرب من جاكرتا، وقال “حميدي” رجل الأعمال ‘‘في بادئ الأمر كنت فقط أريد أن أبدأ مشروعًا’’، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأضاف “حميدي”، ‘‘مع الوقت علمت الكثير عن أثر مشكلة النفايات المتصاعدة على البيئة ورأيت أن هذه مشكلة تحتاج إلى حل’’.

وأكد أنه فرد من مجموعة صغيرة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تدخلت لعلاج المشكلة ودعت السلطات المحلية إلى تمويل مثل هذه المشروعات الصغيرة.

ويعيد حميدي تدوير 25 كيلوجرام، من النفايات كل يوم ويحرق الأكياس البلاستيكية، ثم يقوم بتقطير الدخان المتصاعد وتحويله إلى وقود سائل.