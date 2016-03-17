رئيس جهاز الأمن الكويتي لأوباما: الكويت لا تنتفع بالمجان

قال الشيخ ثامر الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي يوم الخميس إن بلاده لا تنتفع بالمجان من الحملات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب وغيره من التهديدات رافضا تعليقات للرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقد فيها بعض حلفاء واشنطن.

كان الشيخ ثامر يشير إلى تصريحات لأوباما نشرتها مجلة ذي أتلانتيك الاسبوع الماضي قال فيها إن بعض الدول في الخليج وأوروبا تنتفع بالمجان من خلال دعوة أمريكا للتحرك دون أن تشارك بنفسها.

وبحسب رويترز قال الشيخ ثامر في مقابلة إن الكويت شأنها شأن قطر فتحت قواعدها الجوية ومجالها الجوي أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وأضاف أن طائرات من بلدان خليجية أخرى نفذت طلعات جوية.

وقال المسؤول الكويتي “إنني أستغرب ما يمكن أن يكون ركوبا بالمجان مع القيام بكل هذه الأشياء.”

وتابع “عندما نتبادل معلومات المخابرات وعندما نفتح (مجالاتنا) الجوية والبرية والبحرية وعندما ننفق مليارات الدولارات في محاربة الإرهاب ومساعدة اللاجئين السوريين .. كيف يكون كل ذلك (انتفاعا) بالمجان؟.”

ومن غير المعتاد أن يوجه مسؤول كويتي انتقادات كهذه للولايات المتحدة. وتتشابه تصريحاته مع تعليقات للأمير السعودي تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية يوم الاثنين.

وقال المسؤول الكويتي إن بلاده تعكف على مكافحة تهديدات لمتشددين إسلاميين مثل تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا أشخاص تدعمهم إيران على أراضيها.

وفي يونيو حزيران الماضي فجر انتحاري سعودي نفسه عند مسجد يرتاده شيعة في الكويت مما أدى إلى مقتل 27 شخصا في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.