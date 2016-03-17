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#في_إفريقيا الأهلي يؤكد حضور ' أعضاء النادي ' لمباراة ريكرياتيفو

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#في_إفريقيا الأهلي يؤكد حضور ' أعضاء النادي ' لمباراة ريكرياتيفو #في_إفريقيا الأهلي يؤكد حضور ' أعضاء النادي ' لمباراة ريكرياتيفو

أكد شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي موافقة مديرية أمن الإسكندرية على حضور 200 من أعضاء النادي في المدرجات أمام ريكرياتيفو في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو يوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا 0-0.

وقال المدير التنفيذي للأهلي: "مديرية الأمن وافقت على حضور 200 من الأعضاء لمؤازرة الأهلي أمام ريكرياتيفو".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "الأهلي سيقوم بتخصيص 4 حافلات لنقل أعضاء الأهلي إلى الإسكندرية لحضور المباراة وكذلك للعودة للقاهرة".

وكشف شرين شمس أنه بداية من التاسعة صباحا يوم السبت سيبدأ تسجيل الأسماء للأعضاء التي ستحضر المباراة وحتى الرابعة عصرا".

وتمنى المدير التنفيذي للأهلي "زيادة العدد المسموح للحضور ولكن لابد من الالتزام بتعليمات الأمن".

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