في_إفريقيا اتحاد الكرة لـ في الجول: حصلنا على موافقة لحضور جماهير الأهلي والزمالك

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو يوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا 0-0.

الزمالك يواجه دوالا الكاميروني يوم الأحد في الإياب بعد الفوز ذهابا خارج أرضه 1-0 بهدف محمد كوفي.

وقال ثروت سويلم لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة أمنية لحضور جماهير الأهلي وكذلك الزمالك في مباراتي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "حضور 1000 متفرج من أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع "20 حافلة ستخرج من النادي الأهلي وكذلك الزمالك مع وجود فرد أمني وكذلك مسؤول من النادي".

وعلى الجانب الأخر أكد محمود الشامي لـFilGoal.com أن مرتضى منصور حصل على موافقة أمنية من الوزير لحضور الجماهير.

وأوضح الشامي: "علاء مقلد المدير التنفيذي للزمالك أخبرني بحصول مرتضى على موافقة أمنية من وزير الداخلية".