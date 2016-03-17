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استئصال ورم نادر بالمخ لرضيعه فى مستشفى بقنا

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استئصال ورم نادر بالمخ لرضيعه فى مستشفى بقنا استئصال ورم نادر بالمخ لرضيعه فى مستشفى بقنا
تمكن فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى فى قنا من إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالمخيخ لرضيعة.

ومن جانبه صرح الدكتور على ربيع القائم بأعمال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، أنه بعد عمل مناظرة الحالة والإشاعات والفحوصات والتحاليل اللازمة، تم تشخيص الحالة بدقة، حيث وجد أن الطفلة تعانى من ورم بالمخيخ ضاغط على جذع المخ، مع وجود استسقاء بالمخ، وتم إدخال المريضة إلى العناية لتجهيزها للجراحة، حيث تصنف هذه الجراحة كجراحة عالية الخطورة مع نسبة مضاعفات عالية جداً.

وقام الفريق الطبى باستخدام كافة التقنيات والوسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الميكروسكوب الجراحى ومنظار المخ الجراحى ومثقاب الجمجمة العالى السرعة، حيث تم استئصال الورم كاملاً بدقة وبسرعة وتقليل نسبة الخطورة الى صفر، حيث استفاقت الطفلة بعد الجراحة الخطيرة في حالة وعى كاملة واستعادت كافة الوظائف العصبية تماماً وتم خروج الطفلة بعد العملية من العناية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب وهى الآن بصحة ممتازة.

ضم الفريق الذي قام بإجراء الجراحة الدكتور اسلام الخطيب مدرس مساعد بالقسم، والطبيب أسامة جلال والطبيب اسامة على من الأطباء المقيمين بقسم جراحة المخ والأعصاب، وفريق التخدير المكون من الدكتور جاد سيد جاد المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمود اسماعيل المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة.


>فى مصر وأفريقيا.. اليوم..أول عملية استئصال ورم من المخ بجهاز الرنين المغناطيسى بمستشفى57357

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