فيديو.. سياسي ليبي: البرلمان «فشل» في تأمين المسار الديمقراطي

نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، مناقشة مجلس النواب مسألة منح الثقة لحكومة فايز السراج، التي بدأت في مباشرة الأعمال قبل حصولها على ثقة أعضاء النواب، مؤكدًا أن البرلمان فشل في تأمين المسار الديموقراطي.

وأضاف “غوقة”، خلال حوار له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن مجلس النواب بات يباشر عمله بعد حصوله على ثقة 100 نائب الأمر، الذي دفع المجلس الانتقالي لإعطاء إشارة البدء لحكومة الوفاق برئاسة السراج بمعزل عن مجلس النواب المنتخب بما يهدد شرعيته.

وأكد “غوقة” أن القوى الوطنية تدعم قيام حكومة وفاق وطني لإنهاء حالة الانقسام فى البلاد، مشيرًا إلى أن الطريقة التي صدر بها بيان المجلس الرئاسي للحكومة برئاسة فايز السراج وإعلانه بدء عملها بشكل فوري دون الرجوع للبرلمان أدى إلى زيادة الانقسام، محملًا مجلس النواب الليبي مسؤولية ما يحدث فى المشهد السياسي الليبي الآن.

وأوضح أن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر اجتمع مع عبد الحكيم بلحاج، قائد ميلشيات فجر ليبيا لبحث الترتيبات الأمنية مع الجماعات المسلحة التي تستولي على العاصمة طرابلس، وهي تحركات لا أحد يعلم عنها شيئًا، لافتًا إلى أن المسار السياسي فى ليبيا أصبح على المحك، وعليه يجب على مجلس النواب الجهة الشرعية الوحيدة أن تجتمع مجددًا لحسم أمر حكومة الوفاق.

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