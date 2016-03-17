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العلماء يوضحون تصرف خاطئ أثناء الأستحمام قد يؤدي إلى الوفاة

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العلماء يوضحون تصرف خاطئ أثناء الأستحمام قد يؤدي إلى الوفاة العلماء يوضحون تصرف خاطئ أثناء الأستحمام قد يؤدي إلى الوفاة

يقول العلماء أن أعداد الموتي داخل الحمام يتزايد في الفترة الأخيرة، و يقول العلماء أن السر في الأستحمام، فقد وجد العلماء أن نسبة كثيرة جدا ممن يدخلون إلى الحمام ليستحموا يموتون، و بدأ العلماء في إيجاد حل لتلك الظاهرة، و يقول العلماء أن أغلب الوفيات التي تحدث في الحمام تكون نتيجة إنزلاق مثلا، أو نتيجة سقوط قوي على الرأس، و قد يؤدي ذلك إلي حدوث عاهة مستديمة أو كسور في بعض مناطق الجسم، أو في أسوء الظروف إلى الوفاة.

العلماء

و قال العلماء أن أخطر حركة على الإطلاق هي إرجاع الرأس للوراء، و يقول العلماء أن تلك الحركة يفعلها أغلب الناس من أجل غسل رأسهم، و إسقاط المياه على وجوههم، و لكن تلك الحركة خطيرة جدا حيث أنها تتسبب في تشنج و تصلبات إلى الشرايين الموجودة خلف الرأس، و يمنع ذلك من وصول الدم إلى المخ لأن تلك الحركة تعيق الإمداد.

و قال العلماء أنه فور حدوث ذلك يقل إنخفاض الدم مما يسبب ذلك دوخة بالنسبة إلى الجسم ،و فقدان للتوازن، و ذلك لا إراديا مما قد يتسبب في سقوط أو إنزلاق الشخص و الوقوع، و قد يتسبب ذلك كما أشرنا إلى إصابة، أو كسر، أو نزيف، و في أسوء الحالات قد يتسبب في وفاة ذلك الشخص، و أطلق العلماء على تلك الحركة أسم “وايد يسون”.

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