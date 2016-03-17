العلماء يوضحون تصرف خاطئ أثناء الأستحمام قد يؤدي إلى الوفاة

يقول العلماء أن أعداد الموتي داخل الحمام يتزايد في الفترة الأخيرة، و يقول العلماء أن السر في الأستحمام، فقد وجد العلماء أن نسبة كثيرة جدا ممن يدخلون إلى الحمام ليستحموا يموتون، و بدأ العلماء في إيجاد حل لتلك الظاهرة، و يقول العلماء أن أغلب الوفيات التي تحدث في الحمام تكون نتيجة إنزلاق مثلا، أو نتيجة سقوط قوي على الرأس، و قد يؤدي ذلك إلي حدوث عاهة مستديمة أو كسور في بعض مناطق الجسم، أو في أسوء الظروف إلى الوفاة.

العلماء

و قال العلماء أن أخطر حركة على الإطلاق هي إرجاع الرأس للوراء، و يقول العلماء أن تلك الحركة يفعلها أغلب الناس من أجل غسل رأسهم، و إسقاط المياه على وجوههم، و لكن تلك الحركة خطيرة جدا حيث أنها تتسبب في تشنج و تصلبات إلى الشرايين الموجودة خلف الرأس، و يمنع ذلك من وصول الدم إلى المخ لأن تلك الحركة تعيق الإمداد.

و قال العلماء أنه فور حدوث ذلك يقل إنخفاض الدم مما يسبب ذلك دوخة بالنسبة إلى الجسم ،و فقدان للتوازن، و ذلك لا إراديا مما قد يتسبب في سقوط أو إنزلاق الشخص و الوقوع، و قد يتسبب ذلك كما أشرنا إلى إصابة، أو كسر، أو نزيف، و في أسوء الحالات قد يتسبب في وفاة ذلك الشخص، و أطلق العلماء على تلك الحركة أسم “وايد يسون”.

شبكةعيونالإخبارية

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