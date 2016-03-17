البنك الدولى يوقع على اتفاقية قرض بـ 33 مليون دولار لإثيوبيا

>وقعت إثيوبيا والبنك الدولى اليوم الخميس، اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 33 مليون دولار، لاستخدامها لمشروع إدارة المالية العامة.

ونقلت وكالة "إينا" الإثيوبية للأخبار عن وزير الدولة الإثيوبى للتعاون المالى والاقتصادى أحمد شايد قوله، إن المديرة الإقليمية للبنك الدولى كارولين ترك، وقعت الاتفاق فى أديس أبابا.

وأكد شايد - عقب احتفالية بمناسبة توقيع الاتفاقية - أن بناء نظام إدارة مالية عامة حديثة أمر حيوى لبلاده، مضيفا أن البنك الدولى وغيره من شركاء التنمية يساعدون إثيوبيا فى جهودها لتوسيع إمكانية التوصل للخدمة العامة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الحالية هى شهادة حية على التزام البنك باستمراره فى مساعدة الأجندة العامة لإثيوبيا.

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