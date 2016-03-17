عبود الزمر يخالف فتاوى السلفيين ويوجه الشكر لزوجته فى "يوم المرأة"

وجه عبود الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، التحية لزوجته "أم الهيثم" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وقال "الزمر" فى سلسلة تغريدات على "تويتر": "فى اليوم العالمى للمرأة أشكر زوجتى الوفية السيدة أم الهيثم على وقوفها إلى جوارى فى المحنة ثلاثين سنة وهى راضية.. شكرا أم الهيثم".

وأضاف "الزمر" الذى دائما تكون أراه مخالفة لكثير من أبناء التيار الإسلامى: "خالص الشكر للمرأة المصرية التى تقف اليوم وراء كل مشروع كفاح مشرف لخدمة الأسرة ورعايتها بلا مقابل، فالمرأة مشروع كفاح".

وتتزامن تغريدات "الزمر" مع فتوى الداعية أبو يحيى الحوينى، نجل الداعية الإسلامى أبو إسحاق الحوينى، بعدم جواز الاحتفال بعيد الأم باعتباره بدعة لا يجوز الاحتفال بها.

وقال نجل الحوينى فى فتوى له نشرها عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "إن كل الأعياد التى تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدعٍ حادثة لم تكن معروفة فى عهد السلف الصالح، وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضاً".

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