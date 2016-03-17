بالفيديو. منافسة بين مرتضى منصور وإيهاب الخولى على مباراة "بينج بونج"

"> مباراة بينج بونج بين النائب #مرتضى_منصور والنائب ايهاب الخولي Posted by Posted by Mortada Mansour on Thursday, March 17, 2016 نشرت الصحفة الرسمية للنائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، مقطع فيديو لمباراة بينج بونج خاضها أمام النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ويشار إلى أن مجلس النواب حصل على فترة توقف عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية به، وحتى 27 مارس الجارى، وهو الأمر الذى أثار بعض الانتقادات حول فترة التوقف الطويلة.

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