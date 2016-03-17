بالفيديو. منافسة بين مرتضى منصور وإيهاب الخولى على مباراة "بينج بونج"

نشرت الصحفة الرسمية للنائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، مقطع فيديو لمباراة بينج بونج خاضها أمام النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.
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مباراة بينج بونج بين النائب #مرتضى_منصور والنائب ايهاب الخوليPosted by Mortada Mansour on Thursday, March 17, 2016
ويشار إلى أن مجلس النواب حصل على فترة توقف عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية به، وحتى 27 مارس الجارى، وهو الأمر الذى أثار بعض الانتقادات حول فترة التوقف الطويلة.
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