لأول مرة بالعاصمة.. دخول أتوبيسات نقل عام بطابقين للشوارع خلال الشهرين المقبلين

أعلن رزق أبو على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم دخول أتوبيسات بطابقين لأول مرة فى شوارع القاهرة خلال شهرين على الأكثر من الأن، لافتا إلى أنه جار الأن دراسة العروض الفنية من قبل بعض الشركات وهى ” إم سى فى، مصنع قادر، شركة فوتن” لاختيار أفضلها.

وأضاف رزق فى تصريحات له اليوم الخميس، أنه سيتم البدء بتجربة 6 أتوبيسات وحال نجاحها سيتم تعميم التجربة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد خطوط معينة لها، بحيث لا تمر بالكبارى أو الأنفاق نظرًا لارتفاعها.

وأوضح، أن هذه الأتوبيسات ستعمل بالغاز الطبيعى، وستكون مكيفة و تذكرتها 2 جنيه، مؤكدًا أنه حتى الأن لم يتم التعاقد أو الاستقرار على الشركة التى ستورد الأتوبيسات، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى بكل الطرق لتحسين منظومة النقل بالقاهرة من أجل استقطاب الركاب وحل مشاكل المرور.