إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم نادر بمخ طفلة في مستشفى قنا الجامعي‎

استطاع فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من استئصال إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالمخيخ لطفلة لم تبلغ العام، في إطار الخدمات التي تقدمها المستشفى الجامعي بقنا لجمهور إقليم جنوب الصعيد بتوجيهات الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صرح بذلك الدكتور على ربيع القائم بأعمال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

وأضاف “ربيع”، أنه بعد عمل مناظرة الحالة والأشعات والفحوصات والتحاليل اللازمة بالمستشفيات الجامعية بقنا، تم تشخيص الحالة بدقة، حيث وجد أن الطفلة تعاني من ورم بالمخيخ ضاغط على جذع المخ مع وجود استسقاء بالمخ، وتم إدخال المريضة إلى العناية لتجهيزها للجراحة، حيث تصنف هذه الجراحة كجراحة عالية الخطورة مع نسبة مضاعفات عالية جدًا.

وقام الفريق الطبي باستخدام كافة التقنيات والوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر بالمستشفى الجامعي مثل الميكروسكوب الجراحي ومنظار المخ الجراحي ومثقاب الجمجمة العالي للسرعة، حيث تم استئصال الورم كاملًا بدقة وبسرعة وتقليل نسبة الخطورة إلى صفر حيث استفاقت الطفلة بعد الجراحة الخطيرة في حالة وعى كاملة واستعادت كافة الوظائف العصبية تمامًا وتم خروج الطفلة بعد العملية من العناية الى قسم جراحة المخ والاعصاب وهي الآن بصحة ممتازة.

يذكر أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة ضم الدكتور اسلام الخطيب مدرس مساعد بالقسم والطبيب أسامة جلال والطبيب أسامة علي من الأطباء المقيمين بقسم جراحة المخ والأعصاب وفريق التخدير المكون من الدكتور جاد سيد جاد المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والدكتور محمود إسماعيل المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة.