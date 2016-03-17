الاحتلال الإسرائيلي يشرع في بناء مقاطع من الجدار في أراضي يعبد جنوب غرب جنين

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بإقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار بطول مترين في الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول الشارع الرئيسي.

وأضاف أن هناك تخوفا يسود بين صفوف المواطنين بأن تقوم قوات الاحتلال بمصادرة الأراضي وعزلها بجدار التوسع العنصري الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها وبخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة “مابودوثان” المقامة عنوة فوق أراضيهم.

وفي شأن آخر، وفي مدينة البيرة، بحث قائد الارتباط العسكري اللواء الركن جهاد جيوسي، اليوم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ديفيد كاردن، تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد في مقر الارتباط العسكري في مدينة البيرة بحضور وفد مرافق من مكتب الشؤون الإنسانية مديرة وحدة التنسيق الميداني في القدس ورام الله ومحللة الشؤون الإنسانية إسراء المظفر، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشمال الضفة إياد شويكي.

وتركز اللقاء حول كيفية تعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الحماية للمواطنين والعمل منأجل تسهيل حركتهم وتنقلهم بحرية ومناقشة آليات العمل خلال الحالات التي تمر بها المنطقة من كوارث طبيعية مختلفة.

وفي هذا السياق استعرض اللواء جيوسي دور الارتباط العسكري في خدمة المواطنين خلال المنخفضات الجوية وشراكته مع الدفاع المدني الفلسطيني وجميع المؤسسات ذات الصلة بهذا الشأن.

وأثنى قائد الارتباط العسكري على الجهد الذي تقوم به أطقم “أوتشا” بالميدان، داعيا إلى تضافر كافة الجهود وتطوير آليات العمل بين الطرفين خاصة ومع المؤسسات الدولية والمحلية ذات صلة لتوفير الحماية الشعب الفلسطيني.

من جهته أشاد كاردن بدور الارتباط العسكري الفلسطيني في توفير الحماية للمواطنين ومتابعة شئونهم الحياتية.

أ ش أ