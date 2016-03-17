علاج 300 حالة من مرضى فيروس سى فى دمياط بعقار "الديكلانزا" خلال أسبوع

بحث الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع الدكتورجمال الديب مدير مستشفى حميات دمياط موقف قوائم انتظار مرضى فيروس "سى" فى صرف العلاج الجديد ومتابعة الحالات المرضية الخاضعة للعلاج.

وأوضح مدير المستشفى، أنه تم علاج 300 مريض هذا الآأسبوع بوحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفي بالدواء الجديد (الديكلانزا)، وأن هناك 1200 حالة مرضية خاضعين حاليا للعلاج، مشيرا إلى أن قوائم انتظار مرضى فيروس سى بالمحافظة بلغت 5 ألاف حالة.

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