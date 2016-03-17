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بشرى لمرضى الإسكندرية.. اعتماد مركز اليوم الواحد لصرف علاجات فيروس C

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بشرى لمرضى الإسكندرية.. اعتماد مركز اليوم الواحد لصرف علاجات فيروس C بشرى لمرضى الإسكندرية.. اعتماد مركز اليوم الواحد لصرف علاجات فيروس C
أكد الدكتور يسرى رستم مدير عام مركز جراحات اليوم الواحد التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه تم اعتماد مركز الكبد التابع لمستشفى اليوم الواحد من وزارة الصحة -والحاصل على شهادة الجودة والاعتماد العالمية للمنشآت الصحية أيزو 9001- ليصبح ضمن المراكز التى تصرف علاجات فيروس سى على نفقة الدولة.

وقال الدكتور يسرى رستم أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية إن المركز مجهز لاستقبال مرضى فيروس سى فى عيادات متخصصة يشرف عليها أساتذة جامعة الإسكندرية موضحًا أنه يتم تقييم المرضى وإجراء التحاليل اللازمة قبل صرف العلاج.

وأشار رستم إلى أن المركز يحوى أحدث أجهزة التحاليل التى تم التبرع بهما لصالح المرضى وذلك بأسعار اقتصادية على سبيل المثال يتكلف تحليل فيروس C 36 جنيها وفيروس بى 25 جنية والإيدز 25 جنيها.

وأوضح مدير عام مركز جراحات اليوم الواحد التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية أن هذا يأتى ضمن سياسة المستشفى لدعم المرضى بمحافظة الإسكندرية والمناطق المحيطة بها مشيرًا إلى أنه سيتم توفير أحدث علاجات فيروس سى مثل الاوليسيو والكيوريفو والدكلانزا والسوفالدى بأسعار المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

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