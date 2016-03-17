أستاذ نساء وتوليد يكشف أهم وأحدث توصيات عمليات أطفال الأنابيب

بعد استنفاد كل المحاولات الطبيعية وباستخدام الأدوية لتحقيق حلم الإنجاب، لن يتبقى أمام الزوجين سوى اللجوء لتقنيات التخصيب المساعدة، ومن أبرزها أطفال الأنابيب IVF، والتى يتم خلالها الحصول على بويضة من السيدة وخلية منوية من الرجل، وتخصيبهم داخل المعمل باستخدام ظروف وبيئة معينة.>وكشف الدكتور محمد أبو الغار أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة عن أهم وأحدث النصائح والتوصيات فى مجال التلقيح الصناعى أو المعروف باسم أطفال الأنابيب، وذلك على هامش مؤتمر المركز المصرى لأطفال الأنابيب، وتشمل:

١.فى حالة تأخر الإنجاب، يجب أن تخضع الزوجة لفحوص شاملة كى يتم التوصل إلى سبب تأخر الحمل بشكل دقيق، وبعد استخدام الأدوية واستنفاد كل المحاولات يجب أن تخضع السيدة، بعد استشارة الطبيب، لعملية أطفال الأنابيب فى أسرع وقت لأنه كلما تقدمت السيدة فى العمر كلما انخفضت فرص حدوث الحمل.

وأوضح أن السيدة التى تخضع لعملية التلقيح الصناعى فى عمر الثلاثين تمتلك حظوظًا كبيرة لحدوث الحمل، ولكن مع التقدم فى العمر تقل هذه الفرص تدريجيًا حتى تنعدم تقريبًا مع الوصول لعمر ٤٢ عامًا.

> ويبلغ متوسط نجاح حدوث الحمل حاليًا باستخدام أطفال الأنابيب 41٪‏ تقريبًا (أى أنه يحدث حمل لـ٤١ سيدة بين كل ١٠٠ سيدة تخضع للتلقيح الصناعى) وتكلفة العملية والأدوية لا يتجاوز ٩٠٠٠ جنيه.

٢.يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى مجال أطفال الأنابيب، مثل إنجلترا والتى تلزم مراكز التلقيح الصناعى بإرسال جميع الإحصائيات الخاصة بالعمليات التى تجريها ونسب النجاح والفشل، وكما تقوم الدولة بإجراء تفتيش مفاجئ على هذه المراكز.

وتصدر إنجلترا تقارير سنوية تعلن فيها النتائج للعامة حتى تستطيع الأسر اختيار مراكز أطفال الأنابيب التى تذهب إليها على أساس سليم، وبهذه الطريقة سيتم تضييق الخناق على المراكز التى تعتمد على النصب والاحتيال وإعلان نتائج وهمية كى تجذب الراغبين فى حلم الإنجاب.

> وأضاف أبو الغار أنه يجب الاستفادة من هذه التجربة فى مصر ومن الممكن أن تشرف نقابة الأطباء على ذلك وتضع كل الأسس والقواعد التى تضمن تطبيقها.

٣.وأخيرًا اقترح أبو الغار أن يتكفل رجال الأعمال بدفع تكاليف عمليات أطفال الأنابيب للفقراء الراغبين فى تحقيق حلم الإنجاب، ولكن قدرتهم المادية الضعيفة تحول دون حدوث ذلك، على أن تحصل مراكز أطفال الأنابيب على تكلفة العملية فقط دون تحقيق أى ربح مادى.

عالم أمريكى يزعم: أطفال الأنابيب معرضون للضغط والسكر والوفاة المبكرة

>

>دار الإفتاء: الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب جائز شرعأ

>

>