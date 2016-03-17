بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر

احتفلت القنصلية التركية بالإسكندرية، صباح اليوم، باحتفالية يوم الشهيد بمقابر الشهداء بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، ووضع سردار بالانتابة القنصل العام إكليلاً من الزهور على قبر الشهداء.

وقال قنصل عام تركيا أثناء كلمته فى الاحتفالية أن القنصلية العامة بالإسكندرية تحتفل بعيد الشهيد الوطنى كل عام تمجيداً للشهداء الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الأولى على يد المنظمات الإرهابية الأرمينية وجميع شهداء العالم.

ونعى "سردار" الحادث الإرهابى الذى شهدته أنقره خلال الأيام الماضية، متمنياً بأن يعم السلام فى العالم وانتهاء المنظمات الإرهابية التى تسبب أزمات وكوارث فى العالم.

وحضر الاحتفالية أعضاء الجالية التركية بالإسكندرية وطلاب جامعة الإسكندرية وأعضاء اللسلك الدبلوماسى بالإسكندرية.

- وزير التعليم العالى ومحافظ الإسكندرية يشهدان احتفالية تخرج طلاب كلية الطب