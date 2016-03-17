أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر

Google+ Print
بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر
احتفلت القنصلية التركية بالإسكندرية، صباح اليوم، باحتفالية يوم الشهيد بمقابر الشهداء بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، ووضع سردار بالانتابة القنصل العام إكليلاً من الزهور على قبر الشهداء.

وقال قنصل عام تركيا أثناء كلمته فى الاحتفالية أن القنصلية العامة بالإسكندرية تحتفل بعيد الشهيد الوطنى كل عام تمجيداً للشهداء الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الأولى على يد المنظمات الإرهابية الأرمينية وجميع شهداء العالم.

ونعى "سردار" الحادث الإرهابى الذى شهدته أنقره خلال الأيام الماضية، متمنياً بأن يعم السلام فى العالم وانتهاء المنظمات الإرهابية التى تسبب أزمات وكوارث فى العالم.

وحضر الاحتفالية أعضاء الجالية التركية بالإسكندرية وطلاب جامعة الإسكندرية وأعضاء اللسلك الدبلوماسى بالإسكندرية.

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (1)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (2)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (3)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (4)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (5)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (6)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (7)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (8)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (9)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (10)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (11)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (12)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (13)

قنصل تركيا بالإسكندرية يضع إكليل زهور على قبر الشهداء بسيدى بشر (14)


>- وزير التعليم العالى ومحافظ الإسكندرية يشهدان احتفالية تخرج طلاب كلية الطب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365