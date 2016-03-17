كلية التربية النوعية بطنطا تنظم مؤتمرها العلمى الدولى الثالث 6 و7 أبريل

أكد الدكتور السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية، بجامعة طنطا، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للكلية، يومى 6 و7 أبريل المقبل، تحت عنوان: "البحوث النوعية فى ضوء آفاق التطوير"، برئاسة عميد الكلية، وبرعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إبراهيم سالم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف للإسهام فى تطوير التعليم النوعى، بتخصصاته المختلفة، سواء فى التربية الفنية، أو الموسيقية، أو الاقتصاد المنزلى، أو تكنولوجيا التعليم، أو الإعلام التربوى، أو العلوم التربوية والنفسية، بما يواكب التطور العالمى، ويحقق جودة المخرجات التعليمية، وفقًا لخطة الدولة فى عملية التطوير، بالإضافة إلى تحقيق رسالة الكلية فى مجال البحث العلمى، بما يؤهلها للاعتماد أكاديميًّا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده عميد "التربية النوعية" بطنطا، رئيس المؤتمر، مع رؤساء اللجان المنظِّمة، بحضور الدكتور حمدى شعبان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الواحد عطية، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور حسان رشيد، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة مايسة زيدان، رئيس قسم الإعلام التربوي؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم المؤتمر فى دورته الثالثة.

من جانبه، أكد د. حمدى شعبان، مقرر المؤتمر، أن التسجيل للمؤتمر سيتم إلكترونيًّا، وأنه سيتم بث أحداث المؤتمر مباشرة على القناة الخاصة بكلية التربية النوعية بطنطا، على موقع "يوتيوب".



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