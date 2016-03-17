أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كلية التربية النوعية بطنطا تنظم مؤتمرها العلمى الدولى الثالث 6 و7 أبريل

Google+ Print
كلية التربية النوعية بطنطا تنظم مؤتمرها العلمى الدولى الثالث 6 و7 أبريل كلية التربية النوعية بطنطا تنظم مؤتمرها العلمى الدولى الثالث 6 و7 أبريل
أكد الدكتور السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية، بجامعة طنطا، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للكلية، يومى 6 و7 أبريل المقبل، تحت عنوان: "البحوث النوعية فى ضوء آفاق التطوير"، برئاسة عميد الكلية، وبرعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إبراهيم سالم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف للإسهام فى تطوير التعليم النوعى، بتخصصاته المختلفة، سواء فى التربية الفنية، أو الموسيقية، أو الاقتصاد المنزلى، أو تكنولوجيا التعليم، أو الإعلام التربوى، أو العلوم التربوية والنفسية، بما يواكب التطور العالمى، ويحقق جودة المخرجات التعليمية، وفقًا لخطة الدولة فى عملية التطوير، بالإضافة إلى تحقيق رسالة الكلية فى مجال البحث العلمى، بما يؤهلها للاعتماد أكاديميًّا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده عميد "التربية النوعية" بطنطا، رئيس المؤتمر، مع رؤساء اللجان المنظِّمة، بحضور الدكتور حمدى شعبان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الواحد عطية، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور حسان رشيد، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة مايسة زيدان، رئيس قسم الإعلام التربوي؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم المؤتمر فى دورته الثالثة.

من جانبه، أكد د. حمدى شعبان، مقرر المؤتمر، أن التسجيل للمؤتمر سيتم إلكترونيًّا، وأنه سيتم بث أحداث المؤتمر مباشرة على القناة الخاصة بكلية التربية النوعية بطنطا، على موقع "يوتيوب".


>
>- مسيرة طلابية بجامعة طنطا للإعلان عن انطلاق مبادرة "بنك المعرفة المصرى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365