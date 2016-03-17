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"ضرورة السماحة فى الاختلاف" ندوة دينية لأوقاف سوهاج

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"ضرورة السماحة فى الاختلاف" ندوة دينية لأوقاف سوهاج "ضرورة السماحة فى الاختلاف" ندوة دينية لأوقاف سوهاج
عقدت مديرية أوقاف سوهاج ندوة دينية بالمسجد الكبير بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام تحت عنوان "ضرورة السماحة فى الاختلاف"، بحضور الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، وعدد من قيادات المديرية وإدارة الأوقاف بمركز دار السلام.

وأشار الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد خلال الندوة إلى ضرورة السماحة فى الاختلاف، مؤكدا أن الاختلاف سنة كونية، وأن الاختلاف بين العلماء المعتبرين كالأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الأئمة أثرى الحياة الفقهية والفكرية على أسس منهجية منضبطة لا شذوذ فيها ولا عوج غير قابلة للتطرف بالفكر إلى آراء لا تتناسب مع ما عليه الأمة من أخلاق وسماحة ذاكرا نماذج من أدب العلماء فيما بينهم حتى وإن اختلفوا، وأن العصبية للرأى الواحد وإنزال الناس عليه مما ابتليت به الأمة، وأن المجتمع إنما يسعد بتعدده واختلافه وقبول كل منا الآخر.

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