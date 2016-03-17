"أشرف الشيحى": منظومة جديدة للتعليم العالى فى مصر تستحقق طفرة

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بأن الوزارة تعمل على منظومة جديدة فى كافة المجالات ستحقق طفره فى المجالات العلمية خلال السنوات القادمة فى جامعات مصر

وأضاف خلال كلمته بحفل تخرج طلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه من أسعد لحظاته يوم تخرجه من جامعة القاهرة واصفها باللحظة الفارقة فى حياة الطالب بعد اجتهاده طوال الدراسة.

وأشار الشيحى"إلى أن مصر تعيش حالياً لحظات فارقة ولا تتقدم سوى بالاجتهاد والعمل، مطالباً الخريجين بضرورة الاهتمام بالمرضى وتخفيف الآلام ورفع الذل والمهانة عن المرضى وهم فى لحظات ضعفهم لتكون رسالتهم سامية وهدفها من أنبل الرسالات فى المجتمع.

وكرم وزير التعليم العالى أوائل الطلاب والمتفوقين ندراسيا وعلى مستوى النشاط والمتميزين فى مرحلة الدراسات العليا ، كما كرم الطالب الحائز على المركز الأول فى مرحلة البكالريوس وأهداه شهادة تقدير ومنحة دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطب.

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