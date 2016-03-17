أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عميد آداب بني سويف: كافة الإمكانيات متاحة لنجاح الدورة الكشفية لكليات الآداب‎

Google+ Print
عميد آداب بني سويف: كافة الإمكانيات متاحة لنجاح الدورة الكشفية لكليات الآداب‎ عميد آداب بني سويف: كافة الإمكانيات متاحة لنجاح الدورة الكشفية لكليات الآداب‎

 

خلال الاجتماع

أكد الدكتور جوده مبروك، عميد كلية الأداب جامعة بني سويف، عن توفير كافة الإمكانيات المتاحة بالكلية من أجل نجاح فعاليات الدورة الأدبية الكشفية رقم 21، والتي تستضيفها الكلية في رحاب جامعة بني سويف خلال الأسبوع القادم.

وأضاف “جودة”، أن هذه الدورة تعد إنطلاقة لمجموعة من الأنشطة خلال الفترة القادمة، وأنه تتويج للجهود المبذولة من كافة العاملين بالكلية، والتي شهدت خلال هذا العام 35 نشاطًا محتلفًا وأربع مؤتمرات لأول مرة.

وأشار “جودة”، إلى أن الجوالة أحد أعمدة النشاط بالكلية وعبر عن إعجابه بطريقة التنظيم والتدرج الهرمي في القيادة والإمكانيات التي يكتسبها شباب الجوالة خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة قائلًا ‘‘بعد حضوري لفاعليات الجوالة ندمت على عدم إنضمامي لها أثناء دراستي بالكلية.’’

جاء ذلك أثناء اجتماعه صباح اليوم مع فريق العمل بالدورة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقاده المكلفين بالإشراف على الدورة لمراجعة البرنامج النهائي للدورة.

وطالب الجميع بضرورة العمل على تيسير الفعاليه وحل كافة المشكلات التى تواجه المنظمين وضرورة تصعيد أية مشكله تستعصى عليهم ليتدخل لحلها فورًا، مشيرًا إلى إهتمام رئيس الجامعه الأستاذ الدكتور أمين لطفي بالدورة ومتابعته المستمرة للتجهيزات وتوجيها بأن تكون الاستضافة على أعلى مستوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا