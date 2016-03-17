عميد آداب بني سويف: كافة الإمكانيات متاحة لنجاح الدورة الكشفية لكليات الآداب‎

أكد الدكتور جوده مبروك، عميد كلية الأداب جامعة بني سويف، عن توفير كافة الإمكانيات المتاحة بالكلية من أجل نجاح فعاليات الدورة الأدبية الكشفية رقم 21، والتي تستضيفها الكلية في رحاب جامعة بني سويف خلال الأسبوع القادم.

وأضاف “جودة”، أن هذه الدورة تعد إنطلاقة لمجموعة من الأنشطة خلال الفترة القادمة، وأنه تتويج للجهود المبذولة من كافة العاملين بالكلية، والتي شهدت خلال هذا العام 35 نشاطًا محتلفًا وأربع مؤتمرات لأول مرة.

وأشار “جودة”، إلى أن الجوالة أحد أعمدة النشاط بالكلية وعبر عن إعجابه بطريقة التنظيم والتدرج الهرمي في القيادة والإمكانيات التي يكتسبها شباب الجوالة خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة قائلًا ‘‘بعد حضوري لفاعليات الجوالة ندمت على عدم إنضمامي لها أثناء دراستي بالكلية.’’

جاء ذلك أثناء اجتماعه صباح اليوم مع فريق العمل بالدورة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقاده المكلفين بالإشراف على الدورة لمراجعة البرنامج النهائي للدورة.

وطالب الجميع بضرورة العمل على تيسير الفعاليه وحل كافة المشكلات التى تواجه المنظمين وضرورة تصعيد أية مشكله تستعصى عليهم ليتدخل لحلها فورًا، مشيرًا إلى إهتمام رئيس الجامعه الأستاذ الدكتور أمين لطفي بالدورة ومتابعته المستمرة للتجهيزات وتوجيها بأن تكون الاستضافة على أعلى مستوى.