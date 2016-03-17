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أتوبيسات نقل عام بـ"دورين" فى شوارع القاهرة خلال شهرين وسعر التذكرة 2 جنيه

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أتوبيسات نقل عام بـ"دورين" فى شوارع القاهرة خلال شهرين وسعر التذكرة 2 جنيه أتوبيسات نقل عام بـ"دورين" فى شوارع القاهرة خلال شهرين وسعر التذكرة 2 جنيه
قال اللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، إنه سيتم دخول أتوبيسات بطابقين لأول مرة فى شوارع القاهرة خلال شهرين من الآن، موضحا أنه جارى دراسة العروض الفنية من قبل بعض الشركات، لاختيار أفضلها، مشيرًا إلى أن هذه الأتوبيسات ستعمل بالغاز الطبيعى ومكيفة، وسعر تذكرتها 2 جنيه.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء بتجربة 6 أتوبيسات، وحال نجاحها، سيتم تعميم التجربة، موضحًا أنه سيتم تحديد خطوط معينة لها، بحيث لا تمر بالكبارى أو الأنفاق نظرا لارتفاعها، لافتا إلى أن الهيئة تسعى بكل الطرق لتحسين منظومة النقل بالقاهرة من أجل استقطاب الركاب.

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