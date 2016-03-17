«صقور حرية كردستان» تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات أنقرة

أعلنت جماعة كردية يوم الخميس مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في أنقرة قتل 37 شخصا هذا الأسبوع وحذرت من شن المزيد من الهجمات في الوقت الذي أغلقت فيه ألمانيا بعثاتها الدبلوماسية ومدارسها في تركيا.

وبحسب رويترز أعلنت جماعة (صقور حرية كردستان) -المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يواصل تمردا ضد الحكومة التركية على مدى ثلاثة عقود – أنها نفذت هجوم الأحد وتعهدت بشن المزيد من الهجمات انتقاما من عمليات الجيش في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وأغلقت برلين سفارتها في أنقرة وقنصليتها العامة في اسطنبول والمدارس الألمانية في المدينتين بسبب مؤشرات “ملموسة وخطيرة جدا” على الإعداد لهجمات ضد منشآت تابعة لها. ولم يتضح إذا كان التهديد للمصالح الألمانية جاء أيضا من مسلحين أكراد.

وفي بيان على الإنترنت قالت جماعة صقور حرية كردستان “لدينا المئات من الأعضاء مستعدون لتنفيذ هجمات انتحارية” ووصفت الجماعة التفجير الذي وقع يوم الأحد بسيارة ملغومة بأنه انتقام من العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات في جنوب شرق تركيا منذ يوليو تموز والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وأفراد الأمن والمسلحين الأكراد.

والتفجير هو الثاني خلال شهر في وسط أنقرة الذي تعلن الجماعة مسؤوليتها عنه مما يعني بداية مرحلة جديدة خطرة في حرب تركيا مع المسلحين الأكراد مع انتشار الهجمات الدموية في أكبر مدنها بعيدا عن الجنوب الشرقي.

وقالت الجماعة إن هجوم أنقرة كان يستهدف قوات أمنية وليس مدنيين. لكنها أضافت أن سقوط المزيد من القتلى