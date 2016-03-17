أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الصين تؤكد عدم اعترافها بـ”حكومة التبت في المنفى”

Google+ Print
الصين تؤكد عدم اعترافها بـ”حكومة التبت في المنفى” الصين تؤكد عدم اعترافها بـ”حكومة التبت في المنفى”

الدالاي لاما

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ثبات الصين على موقفها الواضح بعدم الاعتراف بما يطلق عليها “حكومة التبت في المنفى”.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم الوزارة، لو كانج، على الأنباء المتداولة حول اعتزام “حكومة التبت” اختيار قيادة جديدة لها هذا الأسبوع، عبر انتخابات تجريها في بلدة دارامسالا شمالي الهند.

وأبدى المتحدث استغرابه من سؤال وجهه له أحد الصحفيين حول إذا ما كانت بكين تفضل مرشحا بعينه في تلك الانتخابات.

وقال إن الصين تأمل في أن تمتنع جميع دول العالم، وبخاصة التي ترتبط معها بعلاقة صداقة، عن تقديم تسهيلات من أي نوع لأي أنشطة انفصالية من قبل هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم “قوى استقلال التبت”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا