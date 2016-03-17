الصين تؤكد عدم اعترافها بـ”حكومة التبت في المنفى”

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ثبات الصين على موقفها الواضح بعدم الاعتراف بما يطلق عليها “حكومة التبت في المنفى”.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم الوزارة، لو كانج، على الأنباء المتداولة حول اعتزام “حكومة التبت” اختيار قيادة جديدة لها هذا الأسبوع، عبر انتخابات تجريها في بلدة دارامسالا شمالي الهند.

وأبدى المتحدث استغرابه من سؤال وجهه له أحد الصحفيين حول إذا ما كانت بكين تفضل مرشحا بعينه في تلك الانتخابات.

وقال إن الصين تأمل في أن تمتنع جميع دول العالم، وبخاصة التي ترتبط معها بعلاقة صداقة، عن تقديم تسهيلات من أي نوع لأي أنشطة انفصالية من قبل هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم “قوى استقلال التبت”.

أ ش أ