أمن الإسماعيلية يحرر محاسبًا بعد ساعات من اختطافه ويلقى القبض على خاطفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، ومباحث قسم ثالث الإسماعيلية، اليوم الخميس، من تحرير محاسب، بعد ساعات من اختطافه على أيدى مسلحين، بمنطقة أرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، والقبض على الخاطفين الـ 7، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الخطف وسلاح آلى.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد شريف وجيه، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، مفاده تلقيه بلاغا من أهالى أرض الجمعيات دائرة القسم، جاء فيه قيام مجموعة مسلحين باختطاف أحد الأشخاص داخل سيارة لانسر، وفروا هاربين.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، وبرئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث، ومعاونيه.

وأوكل لفريق البحث، سرعة كشف واقعة الخطف وتحرير المخطوف والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة،

>توصلت تحريات فريق البحث أن المختطف يدعى "م . خ " محاسب، وكان يعمل مع "ريان الإسماعيلية" الذى تم القبض عليه مؤخرا، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.

وأضافت التحريات، أن وراء عملية الخطف 7 أشخاص من المتعاملين مع ريان الإسماعيلية، وأنهم قاموا بتسليم مبالغ مالية إلى "ريان الإسماعيلية " لتوظيفها عن طريق المحاسب، وأقدموا على خطفه لاسترجاع المبالغ، وطلب فدية من أسرته لإطلاق سراحه، وأكدت التحريات أن الخاطفين أخفوا المحاسب بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

واستهدفت مأمورية من مديرية أمن الإسماعيلية، مكان إخفاء المحاسب، وتمكنوا من تحرير المحاسب والقبض على 7 من خاطفيه، وبحوزتهم سلاح آلى، والسيارة اللانسر المستخدمة فى عملية الخطف، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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