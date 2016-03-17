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رئيس اتحاد طلاب مصر: سنشارك فى وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة

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رئيس اتحاد طلاب مصر: سنشارك فى وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة رئيس اتحاد طلاب مصر: سنشارك فى وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة
قال سمير عبد العزيز رئيس اتحاد طلاب مدارس ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم دراسة المقترح الخاص بجدول امتحانات الثانوية العامة المقدم من الوزارة وعرضه على الطلاب من خلال الصفحة الرئيسية للاتحاد لاستطلاع رأيهم، موضحا سيتم وضع مقترح أيضا من خلال أعضاء المكتب.

وأكد رئيس اتحاد طلاب مصر، أن الاتحاد سوف يشارك لأول مرة فى وضع جدول امتحانات التعليم الفنى، فضلا عن مقترحات جدول الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الاتحاد سوف يشارك فى تطوير المناهج الدراسية لهذا العام.


>ننشر مقترح وزارة التعليم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2016

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