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على عبد العال يوافق على زيارة وفد من النواب للبرلمان الأوروبى

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على عبد العال يوافق على زيارة وفد من النواب للبرلمان الأوروبى على عبد العال يوافق على زيارة وفد من النواب للبرلمان الأوروبى
وافق رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، على سفر وفد برلمانى برئاسة النائب أحمد حسن حلمى، إلى بروكسل لزيارة مقر البرلمان الأوروبى، خلال المدة من 3 إلى 7 أبريل أو خلال المدة من 17 إلى 21 إبريل 2016، بحسب ميعاد انعقاد جلسات البرلمان الأوروبى.

ويضم الوفد كل من النواب: هبة هجرس، ومحمد السويدى، وعلاء الدين محمد والى، وكريم نبيل مدحت سالم، و إبراهيم حسن فراج، وأحمد خليل عبد العزيز خير الله، وأحمد على إبراهيم، وأحمد سمير محمود على.


>تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية.. شريف إسماعيل: نتعامل بشفافية ولا نخفى الحقائق.. ونستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد.. ويكشف: تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات
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