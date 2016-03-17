مباحث التموين بسوهاج تضبط "18" قضية من بينها سلع غذائية مجهولة المصدر

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، اليوم الخميس، برئاسة العقيد محمد نصحى، رئيس مباحث التموين، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينة مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار، والأسواق، فى ضوء القرارات الصادرة بزيادة الجمارك على ‏بعض السلع، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط "18" قضية تموينية، منها ضبط "ع . م . ش"‏ 52 عاما، صاحب سوبر ماركت، ويقيم بدائرة مركز المراغة لحيازته، يعرض سلع غذائية مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3826 جنح مركز المراغة لسنة 2016 ، وضبط "سناء.ث. أ " 48 عاما، صاحبة مخبز بلدى، وتقيم بدائرة مركز ساقلتة، لتصرفها فى "20" شيكارة دقيق من حصة المخبز، ‏وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، "3 " قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. ‏

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