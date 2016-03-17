حجز 8 طلاب 24 ساعة لورود التحريات بتهمة التحريض على العنف بمدينة نصر

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، حجز 8 طلاب 24 ساعة لورود التحريات، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف بمدينة نصر.

والمتهمون فى القضية رقم 13190 لسنة 2016م جنح نصر أول هم كل من "أحمد طلعت كامل، أحمد فتحى عبد العزيز، عبد الرحمن حسن عبد الحليم، أحمد نجاح محمد سليمان، محمود ماجد إبراهيم، محمد كمال أحمد، أحمد محمد عبد الكريم، أحمد إبراهيم أحمد" .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "البلطجة، التظاهر، التحريض على العنف، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حيازة منشورات".

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة مدينة نصر أول، قد ألقت القبض على المتهمين الـ8 بتبة الحى العاشر بمنطقة مدينة نصر أول، عقب ورود بلاغ يفيد قيام المتهمين باجتماع تحضيرى للخروج فى التظاهرات وتحريض المواطنين على العنف من خلالها.

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