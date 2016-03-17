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ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى

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ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى
شنت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة بقيادة الرائد صالح حسن عامر بالتنسيق مع إدارة مرور رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بإشراف العميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور وبالتعاون مع مديرية الصحة حملة مرورية مكبرة للكشف على قائدى السيارات من متعاطى المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن إيجابية التحليل لعدد 3 من السائقين بكمين موسى من بين 50 حالة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهما وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مدير الأمن أن الحملات مستمرة للقبض على قائدى السيارات والمركبات الذين يقودون تحت تأثير المخدرات والكحوليات لتحقيق الانضباط المرورى، وضبط كل السلوكيات الخاطئة التى تهدد أمن وسلامة مستخدمى الطرق.

ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى (1)

ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى (2)

ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى (3)

ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بكمين عيون موسى (4)


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