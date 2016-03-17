أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. حملات على سائقى أتوبيسات المدارس للكشف عن متعاطى المخدرات

Google+ Print
بالصور.. حملات على سائقى أتوبيسات المدارس للكشف عن متعاطى المخدرات بالصور.. حملات على سائقى أتوبيسات المدارس للكشف عن متعاطى المخدرات
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، حملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لسائقى أتوبيسات المدارس، بقيادة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن العاصمة، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم.

واستهدفت الحملة عددا من المدارس بقطاع غرب العاصمة، وتم إجراء تحليل طبى لـ24 سائقًا لم تثبت التحاليل أى عينات إيجابية وجميعهم سلبى، وتستكمل الإدارة حملاتها المرورية على المدارس بعد غد السبت، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة.
>حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (1)

حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (2)

حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (3)

حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (4)

حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (5)

حملات على سائقى أتوبيسات المدارس (6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365