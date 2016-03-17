بالصور.. حملات على سائقى أتوبيسات المدارس للكشف عن متعاطى المخدرات

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، حملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لسائقى أتوبيسات المدارس، بقيادة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن العاصمة، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم.

واستهدفت الحملة عددا من المدارس بقطاع غرب العاصمة، وتم إجراء تحليل طبى لـ24 سائقًا لم تثبت التحاليل أى عينات إيجابية وجميعهم سلبى، وتستكمل الإدارة حملاتها المرورية على المدارس بعد غد السبت، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة.

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