بالصور.. داعش يفخخ رأس عراقى ويفجره بتهمة التجسس ويعدم 5 آخرين بالفلوجة

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، فى مدينة الفلوجة العراقية، المواطن محمد محمود دايح، بتهمة التجسس والتخابر لصالح الحكومة العراقية، وذلك بتفخيخ رأسه ونسفها.

كما أعدم التنظيم كل من العراقيين: (أحمد محمد و رائد ياسين حميد و قاسم أحمد عبد و عدنان نصيف صكر) رميًا بالرصاص، بتهمة أعطاء معلومات عن عناصر التنظيم فى عامرية الفلوجة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن التنظيم اليوم الخميس.

وذبح التنظيم الإرهابى، ضابط فى صفوف القوات العراقية يدعى وسام فيصل سويدان، وذلك بتهمة ملاحقة عناصر التنظيم فى منطقة الصقلاوية بالعراق.



>