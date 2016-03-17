"مصر للطيران": روسيا لم تعلن حتى الآن موعد استئناف رحلاتها لمصر

قال شريف فتحى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن من جانب السلطات الروسية لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

وأضاف "فتحى" فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية لم تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى أى من مطارات الجمهورية حتى الآن، مؤكدًا انه جارى التنسيق معها من قبل السلطات المصرية للإعلان عن موعد محدد لاستئناف الرحلات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت وصول عدة لجان تفتيش من سلطات تأمين الطيران الروسى إلى مطار القاهرة وبعض المطارات المصرية لمتابعة الإجراءات الأمنية بها ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الدولية.

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