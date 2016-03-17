بالصور.. إزالة 25 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز بنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، اليوم الخميس، بالتنسيق مع قوات الشرطة من إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة فدان بقرى" الحكامنة، الكوم الأحمر، الدوالطة " التابعة لمجلس قروى بلفيا بمركز بنى سويف، والتى أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بشأنها قرارات إزالة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف
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كما أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء خالد سيد رئيس مركز ومدينة بنى سويف عن إزالة 8 حالات جديدة فى بداية البناء على مساحة 6 قراريط بذات القرى.
>- بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف
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